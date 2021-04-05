В понедельник, 5 апреля, в Полтаве продолжился протест предпринимателей против ужесточения карантина. Из-за этого центральные улицы города были перекрыты.

Об этом пишет издание "Змист".

Сейчас перерыты въезды на улице Сенной и Зыгина. Машин на дороге не осталось. Кроме того, проехать не может и общественный транспорт. Автобусы разворачиваются, а троллейбусы стоят. Пассажиры вынуждены покидать маршрутки, а водители возмущены перекрытием дорог.

Участники акции собираются обратиться к президенту Владимир Зеленскому с просьбой выразить недоверие главе Полтавской областной государственной администрации.

Кроме того, предприниматели требуют выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.

Напомним, 31 марта власти Полтавской области решили ужесточить карантинные ограничения. При этом пока регион находится в "оранжевой" зоне карантина.

Как сообщалось, в Кабмине готовятся внести в "красную" зону еще две области. Это может привести к общенациональному локдауну.