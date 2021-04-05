Полиция открыла 17 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на избирательном округе №87, где на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба полиции.

Всего в полицию поступило 113 сообщений о возможных нарушениях на округе. После проверки полицейские составили 12 административных протоколов, которые в основном касались нарушения иготовления или размещения предвыборной агитации.

"Кроме того, следователи и подразделения дознания открыли 17 уголовных производств. 12 из них - непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса", - заявили в полиции.

Уголовные дела открыты:

1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);





5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины);





1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);





4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

"В ходе досудебного расследования в указанных уголовных производствах проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представитель кандидата в народные депутаты, три члена ОИК №87, 64 членов УИК, в том числе председатели, заместители и секретари, восемь полицейских , трое официальных наблюдателей, двое журналистов и директор дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий", - сообщили правоохранители.

Полицейские также изучают информацию о возможных нарушениях, размещенную в Интернете. По всем открытым уголовным производствам проводится расследование.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

Подсчет голосов завершился только в воскресенье, 4 апреля. По данным ЦИК, Вирастюк занял первое место (31,25%). На втором месте остался представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занял представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

В свою очередь Шевченко обвинил власти в фальсификации выборов и краже у него победы. Также он сообщил, административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Ранее "Страна" разбиралась, почему довыборы в Раду выиграл украинский силач Вирастюк.