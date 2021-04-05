На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский собирается провести трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без главы РФ Владимира Путина по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, пока не ясно, когда именно пройдут эти переговоры.

Напомним, на прошлой неделе состоялись трехсторонние переговоры по Донбассу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции без участия Украины. На переговорах российская сторона в очередной раз обвинила Украину в якобы эскалации конфликта на Донбассе. Также Кремль заявил о риске начала масштабных боевых действий.

Между тем Макрон и Меркель в разговоре с Путиным призвали провести переговоры в полноценном нормандском формате, а также договорились активизировать работу своих политических советников.

"Страна" подробно разбиралась в том, почему Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского