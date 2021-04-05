Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что на сегодня Хмельницкая и Харьковская области рискуют оказаться в "красной" зоне карантина.

Об этом он сообщил в понедельник, 5 апреля, в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что Харьковская и Хмельницкая области (рискуют оказаться в "красной" зоне - Ред.). Но там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями охраны здоровья и областными администрациями в частности. Посмотрим, не хочу делать прогнозов. Анализирую общедоступные цифры. Смотрю по проценту госпитализаций, по проценту коек с кислородом. По количеству выявленных заболевших Covid-19. Думаю, что этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели", - сказал Немчинов.

Однако, по его словам, об объявлении общенационального локдауна сегодня речь не идет.

"Возникает вопрос соблюдения карантинных требований. Ведь фактически все мероприятия, которые были внедрены в "красной" зоне местными органами власти или общегосударственными, они требуют соответствующей реакции как со стороны правоохранителей, так и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю и т.д... Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается", - заявил министр.

Отметим, что по состоянию на утро 5 апреля и Харьковская, и Хмельницкая области находятся в "оранжевой" зоне. В обоих регионах, по данным Минздрава, превышен максимально допустимый уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом (на протяжении трех последних дней). В Хмельницкой области уже превышен показатель коэффициента выявления случаев инфицирования (на протяжении двух дней), в Харьковской он находится на максимально допустимом уровне.

Напомним, что для перехода региона в "красную" зону в нем на протяжении трех дней должны быть превышены 2 и более показателей, установленных Минздравом.

На сегодня в "красной" зоне находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская.

Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 регионов.

Напомним, "Страна" писала о том, сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине.

Также мы сообщали, что у Зеленского не планируют объявлять общенациональный локдаун.