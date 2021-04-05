Сотрудники ФСБ России задержали в Кисловодске сторонника "Исламского государства", который готовил нападение на силовиков.

Об этом сообщили в спецслужбе в понедельник, 5 апреля.

Как выяснилось, задержанный - ранее судимый россиянин 1996 года рождения. По версии следствия, он смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам.

У него дома были обнаружены компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию проводили совместно с СК и МВД.

Кроме того, ФСБ задержала троих россиян, которые причастны к финансированию террористов в Сирии. Все четверо оказались сторонниками ИГИЛ и готовили атаки в Ставропольской крае.

В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — в Тверской области.



Кроме того, в феврале и марте силовики задержали в Геленджике, Ярославле и Воронеже сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ". У них нашли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб.

Также на прошлой неделе ФСБ раскрыла в Барнауле националиста, который получал указания от кураторов украинской организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) и готовил нападение на мечеть.