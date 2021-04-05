В пятницу, 2 апреля, на границе с Беларусью, в Ковельском районе Волынской области, покончил с собой 20-летний солдат-срочник из Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Инцидент произошел в то время как 20-летний солдат был в пограничном патруле по охране границы. Военнослужащий покончил с собой, выстрелив себе в голову из автомата.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. 1 апреля покончил с собой военнослужащий ВСУ. Сослуживцы сняли на видео, как он, покурив травы, выстрелил себе в голову из автомата.

Трагедия произошла в воинской части в-3085 близ линии разграничения - село Золотой Колодец Донецкой области. По предварительным данным, все участники события курили легкие наркотики.

В разгар посиделок 20-летний солдат Алексей Саенко выстрелил себе в голову из автомата. Из видео понятно, что находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. Сам Саенко перед роковой очередью улыбался, курил и несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу.

В части в-3085 по поводу происшествия идет проверка.

Также мы писали о том, что 2 апреля в учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился один из военнослужащих-контрактников.

Согласно имеющейся информации, контрактник выстрелил себе в голову из Ак-74. При этом пулю для самоубийства он якобы готовил заранее.