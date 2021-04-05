Министерство иностранных дел Украины выступило против денонсации Харьковских соглашений. По мнению спикера ведомства Олега Николенко, за нарушение условий этих договоренностей можно получить компенсацию от России за аннексию Крыма.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Левый берег".

По словам Николенко, подписанные в 2010 году бывшими президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым соглашения фиксируют нарушение своих обязательств со стороны РФ. При этом представитель МИД добавил, что ведомство еще в 2014 году выступало против денонсации Харьковских соглашений, и за семь лет войны ничего не изменилось.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - заявил Николенко.

Он добавил, что Россия несет перед Украиной финансовые обязательства за размещение Черноморского флота в Крыму, а игнорирование взаимных расчетов создает основание для подачи долговых исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заявил представитель ведомства.

Харьковские соглашения. Что это такое?

Харьковские соглашения были ратифицированы Верховной Радой и российской Государственной Думой 27 апреля 2010 года. Документ был подписан президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым 21 апреля в Харькове, и в силу этого он получил свое неофициальное название.

Договор предусматривает 30%-ю скидку на газ, но не более 100 долларов за тысячу кубометров в обмен на продление аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе сроком на 25 лет с 2017 года, то есть до 2042-го. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия этого договора, он автоматически продлевается еще на 5 лет.

Рассмотрение документа в украинском парламенте сопровождалось невиданной до этого и после дракой народных депутатов из противоборствующих лагерей. Но ратификацию она не остановила, "за" проголосовали 236 народных избранников. Спустя почти 11 лет в свете случившейся в 2014 году аннексии Крыма парламентариев проверяют на предмет госизмены.

При этом Харьковские соглашения до сих пор не были денонсированы Верховной Радой. При том что Госдума сделала это 31 марта 2014 года, заявив, что после присоединения Крыма к России договоренности потеряли смысл.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что при необходимости против голосовавших за это депутатов могут быть открыты дела по 111 статье - госизмена.

На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене в связи с их подписанием.

По версии СБУ, подписание этого документа "привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году".

Ранее народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Законопроект предлагает денонсировать "харьковские соглашения", то есть прекратить их действие, "известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке", а также поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в зале найдется достаточное количество голосов для принятия данной инициативы.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем украинские власти взялись за соглашения почти 11-летней давности.