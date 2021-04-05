Сегодня, 5 апреля, в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляцию прокурора Офиса Генерального прокурора Украины в отношении агента НАБУ Евгения Шевченко, на решение Печерского суда Киева от 27 марта, которым Шевченко отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Вечером, 30 марта, Шевченко вышел из СИЗО внеся залог. Про что сообщил в своём Facebook.

Прокурор требует, изменить меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога. В ОГПУ считают, что находясь под домашним арестом, а не в СИЗО, Шевченко может оказывать давление на свидетелей.

В зал заседание, пускают только операторов с камерами, сославшись на карантинные ограничения.

Напомним, Шевченко подозревают в создании частной армии и незаконных поставках оружия.

Ранее сообщалось, СБУ задержала экс-командира батальона "Донбасс" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко.