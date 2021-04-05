После того, как режиссер Олег Сенцов написал, что расстался с женщиной, которая недавно родила ему дочь, поскольку это были "неудачные отношения", в сети разгорелась дискуссия.

Свою точку зрения высказала мать его дочери Юлия Бабич. Она обвинила Сенцова в том, что он практически не участвует в жизни маленькой Эммы, а сразу после ее рождения уехал с любовницей в Одессу, хотя нужна была помощь.

Собрали подробности семейного конфликта, который вынесли на публику, а также что известно о его первой жене.

Что известно о дочери Сенцова Эмме

В конце 2020 года у Олега Сенцова родилась дочь, которую назвали Эммой. Фото с ней он опубликовал в Facebook.

Олег Сенцов с дочерью Эммой

О матери Эммы Олег Сенцов тогда не написал. Но в СМИ сообщили, что это активистка и журналистка Юлия Бабич.

Олег Сенцов и Юлия Бабич (справа от него)

Юлия Бабич с дочерью Эммой

Спустя несколько месяцев Сенцов написал, что расстался с матерью Эммы. Он написал, что это были "неудачные и непродолжительные отношения" и о появлении ребенка он узнал уже после того, как они закончились.

"В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе", – сообщил Сенцов.

"Оставил ребенка и поехал тусить в Одессу"

После его поста ситуацию прокомментировала и сама Юлия Бабич. Она написала в Facebook, что Олег Сенцов заблокировал ее в соцсети, потому его пост она прочитала через страницу друзей. Ей не понравилось, что он вынес на публику подробности личной жизни, связанные с ней.

Юлия Бабич обвинила Олега Сенцова, в том, что он не помогал финансово во время беременности, хотя после рождения стал присылать деньги, не хотел давать свою фамилию и видел дочь несколько раз.

Также она написала, что на момент рождения дочери у него уже были новые отношения и что новую пассию Олега Сенцова она "назвала курвой".

"Оказывается, он считает, что имеет право выносить на публику личное, связанное со мной и Эммой. А я, как идиотка, все это время молчала, оберегая его репутацию. Я не могу написать это комментарием под его постом, потому что я заблокирована.

Поэтому объясню здесь.

Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. (С деньгами помог человек, против которого он так упорно публично выступает).

Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл минут 10. Да, он есть в свидетельстве. Хотя в последний момент он внезапно заявил, что он просто плохо понимает укр. язык и даст имя, а не фамилию. Но фамилию дал. На первый новый год дочери (ей было 2 недели) он поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу ... и потерялся на несколько недель.

Именно из-за его отсутствия Эмма была лишена грудного вскармливания (мне не с кем ее оставить и мы потеряли драгоценное время: операция). Но Эмма - его дочь. Я хочу, чтобы он был в ее жизни. Но пока не вижу взаимного желания. За все 3,5 месяца жизни Эммы он видел дочь несколько раз. Последний раз 3 марта. Когда я написала, что его дочери плохо, он заблокировал меня в фейсбуке, возможно, чтобы я не огорчалась, когда я читаю его такие правильные посты о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка... Но почему-то не своего ребенка.

Нет, я тоже не идеальна - я назвала его любовницу курвой.

Каждое 1 число он посылает Эмми финансовую помощь. Это его обязанность. Но все равно благодарны, что не приходится напоминать.

Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Возможно, появится когда-то. Двери до сих пор открыты. Но у Эммы есть мама. А у мамы есть друзья. И благодаря этим друзьям, мы с Эммой на плаву и счастливы. Ну, а у папы есть кино.

И еще: я считаю, что у нас были удачными отношения! У них родилось чудо! Лучшая девочка во всем мире!" - написала Юлия Бабич.

Юлия Бабич добавила комментарий к своему посту.

"Я даже писал этот пост на эмоциях, и то пожалела его. Почему? Почему я это делаю?. Ведь этот человек оставил своего 2-недельного ребенка со мной, когда у меня была температура под 40 и я едва могла функционировать. Зная это, он уехал тусить в Одессу. Он пишет такие правильные посты о том, что "надо" любить детей, они ни в чем не виноваты ... при этом мне приходилось оставлять Эмму в 3 недели от рождения до медсестер рядом с ковидным крылом (!)

Ежедневно, пока мы ездили на перевязки после моей операции. Я, после тяжелых родов и кесарева, сама таскала эту долбаную коляску по этажам. Он лишь посоветовал научиться выбирать лучшие коляски (ванночку я тоже плохую приобрела, как и полотенце, как и все остальное).

Только под давлением он признал ребенка в кругу семьи. Он изменяет этому малышу с первого момента, как узнал о ней, а я продолжаю его оправдывать и защищать, потому что ... это же Эммы папа. Эмма должен знать, что у нее хороший папа, чтобы вырасти уверенной в себе девушкой. Почему я пишу ему с просьбами, чтобы он встретился с ребенком, а не наоборот? .. тогда как он считает нормальным ставить мне условия, при которых он будет видеться с Эммой. Нет. Достаточно. Слишком противно от лицемерия. Я всегда буду благодарна ему за Эмму. Но лезть из кожи, чтобы он был в ее жизни - достаточно. Больше не уверена, что Эмми это нужно" - написала Юлия Бабич.

В комментариях к посту Олега Сенцова уже развернулась дискуссия. Одни поддерживают его позицию по ребенку, другие осуждают, что он бросил беременную мать.

Первая супруга Сенцова

Юлия - не первая женщина в жизни режиссера.

С первой супругой Аллой Олег Сенцов познакомился в Крыму, будучи студентом, когда ему было 19 лет. Она на год его младше.

Олег Сенцов с бывшей супругой Аллой

В браке родилось двое детей - дочь Алина и сын Владислав. У мальчика диагностировали аутизм.

Олег Сенцов со старшими детьми

После того, как в 2014 году Сенцова арестовали и увезли в Россию, его жена подала на развод. В интервью для "5 канала" она рассказала, что еще до ареста режиссера семья фактически распалась, поскольку у них были сложные отношения

"Да, у нас были сложные отношения. Мы оставались мужем и женой, но при этом у нас возникли определенные проблемы. Некоторое время мы жили, скажем так, в соседних домах", - сообщила Алла Сенцова.

Алла Сенцова с сыном Владом

Развод, на который она подала в 2016 году, Алла Сенцова назвала вынужденной мерой из-за жилищных проблем.

По ее словам, они арендовали жилье. Когда появилась финансовая возможность купить жилье, Алла Сенцова предложила купить однокомнатную квартиру, но Олег Сенцов купил участок, чтобы строить дом.

"Мы купили участок, начали строить дом, и здесь ударил кризис. В результате нет ни участка, ни дома, ни машины - ничего. А когда у Олега опять что-то стало получаться в творчестве, и мы начали что-то планировать - его арестовали" - поделилась его бывшая супруга.

После ареста мужа она с детьми продолжала жить в съемной квартире, платила она за счет помощи, которую оказывали Олегу, но с лета 2016 года, по ее словам, помощь прекратилась.

После того, как появились проблемы с оплатой жилья, она задумалась над тем, чтобы взять ипотеку на квартиру, но в банке, ей сказали, что шансов оформить ее с мужем-политзаключенным - нет. После этого она и решила развестись.