Глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин не исключает, что Киев осуществит полномасштабную атаку на Донбасс. Также он заявил, что в "ДНР" готовы к любому развитию событий.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Физические возможности такие (осуществить атаку - Ред.) со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", - сказал Пушилин.

Также он заявил, что шанс остановить конфликт на Донбассе "крайне мал", а в "ДНР" готовы к любому развитию событий.

Напомним, недавно Пушилин заявил, что на Донбасс желают поехать добровольцами депутаты Госдумы РФ.

Также мы писали о том, что украинская разведка заявила о подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе.