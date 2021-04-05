После того как в Кишиневе похитили беглого украинского экс-судью Николая Чауса, президент Молдовы Майя Санду заявила о недопустимости таких инцидентов в стране. Также она призвала Министерство внутренних дел и Службу информации и безопасности немедленно отреагировать на происшествие.

Соответствующее заявление Санду сделала в Facebook.

"Недопустимо исчезновение людей в Республике Молдова, независимо от того, являются они гражданами Республики Молдова или нет, независимо от того, доказано ли, что они совершили противоправные действия. Украинский судья Чаус, который находится на территории нашей страны с 2016 года после того, как украинские власти обвинили его в получении взятки в размере 150 000 долларов США, и который судится с властями Республики Молдова за получение политического убежища, был объявлен пропавшим без вести и увезен в неизвестном направлении". - написала президент Молдовы.

Майя Санду потребовала немедленных действий со стороны руководства Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Республики Молдова".

Напомним, 3 апреля адвокат Ростислав Кравец заявил о похищении беглого бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Позже эту информацию подтвердили в полиции Кишенева.

По мнению супруги Чауса, причина похищения ее супруга заключается в том, что он окончательно решил вернуться в Украину и давать показания правоохранительным органам.

"Страна" публиковала интервью со Светланой Чаус, которая рассказала, что показания, которые готовился дать ее муж, могут стать основанием для открытия уголовного дела против экс-президента и Грановского, а возможно, и против других лиц.