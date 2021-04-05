Утром в понедельник, 5 апреля, в 24 регионах РФ паводок подтопил более 440 приусадебных участков, почти 60 мостов и 10 участков автодорог.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По данным на 5 апреля, подтопления наблюдаются в 24 регионах Дальнего Востока, Сибири, Приволжского и Центрального федеральных округов. Всего паводковыми водами подтоплено свыше 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автодорог. Подтопленных жилых домов нет", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что больше всего подтопленных приусадебных участков (159) находится в Иркутской области, 129 - в Тверской и 92 - в Рязанской областях. Низководные мосты оказались в воде в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тамбовской и Ульяновской областях. Подтопления участков автодорог зафиксированы в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях.

Отметим, что еще 31 марта президент России Владимир Путин предупреждал, что в зону возможного паводка могут попасть 1,5 млн жителей России.

"В зону возможного подтопления могут попасть до пяти тысяч населенных пунктов, это порядка 1,5 млн человек", — говорил он на совещании с членами правительства, трансляцию вел канал "Россия 24".

По словам президента РФ, достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в ряде регионов России, прежде всего на Дальнем Востоке.

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