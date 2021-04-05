Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили сеть продажи поддельных ликеро-водочных изделий. В Херсонской и Николаевской областях обнаружили склады с фальсификатом на 15 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в Херсонской и Николаевской областях группа лиц осуществляла хранение с целью сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, которые в дальнейшем реализовывались онлайн и через розничную сеть торговли по всей территории Украины.

"По результатам проведенных санкционированных обысков из незаконного оборота изъято фальсифицированные алкогольные напитки в количестве более 100 000 бутылок, маркированные марками акцизного налога с явными признаками подделки, и ликеро-водочные изделия в таре типа "Bag-in-Вох", - сообщили в ГФС.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет почти 15 млн грн. Продолжается расследование.

Напомним, в конце прошлого года в Харькове разоблачили крупное производство поддельного алкоголя и сигарет.

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