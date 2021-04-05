Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков арендует номер люкс в гостинице "Киев" за 3 754 грн в сутки. Другой недвижимости в Киеве, согласно его декларации, у него нет. То есть в год он тратит почти 1,4 млн гривен на проживание в столице.

На это обратил внимание журналист Денис Иванеско.

В декларации за 2020 год глава МВД указал аренду номера в гостинице "Киев" общей площадью 77,6 м2. Согласно информации на сайте гостиницы, номера такого размера стоят от 3 754 гривен за сутки. То есть за год Арсен Аваков тратит около 1 351 440 гривен на аренду жилья в столице.

В то же время зарплата министра внутренних дел за 2020 год составила 692 287 гривен. Таким образом, Аваков тратит на аренду номера в гостинице почти в два раза больше, чем получает на посту главы МВД.

Напомним, согласно декларации, министр внутренних дел Арсен Аваков, в прошлом году получил 700 тысяч гривен зарплаты (в то время как в 2019-м - более миллиона). При этом у него нет ни одного автомобиля.

Что еще в декларации у Авакова?

В декларации за 2020 год Аваков указал в своей собственности три квартиры в Харькове и области.

Также, согласно документу, глава МВД вместе с супругой владеют земельным участком общей площадью 1200 м2 в Коробочкино Харьковской области. В декларации указано и аренду номера в гостинице "Киев" общей площадью 77,6 м2 самим министром.

Аваков с супругой владеет коллекциями вин, монет, икон, марок, статуэток, холодного оружия, виниловых пластинок, часов.

При этом супруги Аваковы, согласно этому документу, не имеют автомобилей.

В то же время Инна Авакова также обладает 5 300 000 ценными бумагами номинальной стоимостью одна гривна за каждый в акционерном обществе "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Форсайт Инвест".

Министр также имеет 100% корпоративных прав юридического лица Avitalia s.r.l., главный офис которого зарегистрирован в Италии. Согласно декларации, эти корпоративные права он передал в управление.

В собственности Инны находится 29,17% корпоративных прав в ООО "Подстепное солнце", главный офис которого зарегистрирован в Украине.

Согласно декларации Авакова, его супруга Инна также является бенефициарным владельцем ООО "Подстепное солнце" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Форсайт Инвест".

Также Аваков задекларировал авторские права на книги "Ленин с нами?" (на украинском, русском, английском языках); "Зеленую тетрадь" (на украинском, русском, английском языках); а также на литературное письменное произведение публицистического характера "2014. Мгновения Харьковской весны".

У Авакова хранятся наличными 6000 грн, 9400 долларов, 42 950 евро, 96 000 японских иен, 4000 фунтов стерлингов, 300 австралийских долларов.

У его супруги имеются наличными - 49 000 долларов, 8000 гривен, 10 000 евро, 15 790 фунтов стерлингов.

Напомним, "Страна" писала о том, как поменялись зарплаты у чиновников за год коронавируса: Баканову подняли на 50%, Авакову снизили на 40%.

Также мы анализировали декларации нардепов за 2020 год.