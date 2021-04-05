Американский завод "Emergent BioSolutions" компании "Johnson & Johnson", который производит вакцину от коронавируса в Балтиморе, прекратил производство препарата "AstraZeneca".

Об этом пишет издание "The New York Times" со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что теперь завод будет специализироваться на выпуске собственной вакцины.

Данная мера была принята во избежания повторения ошибки на этой неделе, которая привела к тому, что были забракованы 15 млн доз вакцины.

Тогда работники завода случайно смешали ингредиенты вакцины "Johnson & Johnson" и другого препарата, после чего вакцина перестала отвечать предъявляемым требованиям и не была допущена к применению.

Компания "Johnson & Johnson" взяла на себя полную ответственность за случившееся.

Напомним, ранее семь британцев, получивших вакцину AstraZeneca, умерли из-за тромбов.