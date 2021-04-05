Российские журналисты назвали имя 5-летнего мальчика, погибшего на Донбассе, и обнародовали его фото.

Погибшим, по их данным, оказался Владислав Шихов 2016 года рождения из поселка Александровское под Енакиево - примерно в 35-40 километрах от линии фронта.

Фотографии опубликовали журналисты агентства NewsFront, которое поддерживает "ДНР" и "ЛНР".

Владислав Шихов

О смерти ребенка 2006 года рождения, а также ранении его бабушки, 3 апреля сообщили в "народной милиции" "ДНР".

"Погиб ребенок 2016 года рождения, получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – заявили в "народной милиции". Причиной инцидента назвали сброс боеприпаса с украинского беспилотника.

При этом в Украине официально гибель мальчика не прокомментировали. Параллельно в проукраинских пабликах и СМИ ширятся сообщения, что удар не могли нанести ВСУ.

Что рассказала бабушка мальчика

Бабушка Владика, которую показал портал NewsFront, сообщила, что у ребенка оторвало ногу. "Пускай это дитё к нему приходит каждую ночь и спрашивает, где его ножка. Там еще ножки нет", - сказала бабушка, видимо, имея в виду военного, который совершил обстрел.

На уточняющий комментарий, что "вот так украинская армия воюет с детьми и стариками" женщина ответила: "Я не знаю, какие могут быть войны с этим ребенком. Он не знает слова "война", мы его не учили этому слову... Говорила я корреспондентам, поехать в милицию - взять фотографию, которую они сделали и выслать его маме, чтоб она видела, за какой хрен он получил эти деньги, что они кровью детской облиты".

Подробностей обстрела в сюжете бабушка не сообщила.

Обстрел Александровского на Донбассе

При этом пока непонятно, как произошел обстрел населенного пункта, который находится достаточно далеко от передовой.

Глава "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского телеведущего Владимира Соловьева на выходных заявил, что по инциденту с погибшим мальчиком идет расследование. То есть окончательных данных о причинах и обстоятельствах трагедии пока нет.

В соцсетях пишут, что ребенок мог подорваться на мине или снаряде, которые остались в поселке после боевых действий 2014-2015 годов.

При этом в украинском сегменте интернета идут заявления, что гибели ребенка быть не могло. Впрочем, пока нет официального опровержения причастности Украины к этому инциденту.

При этом в России эту тему комментируют на высшем уровне. Спикер Госдумы Володин после гибели ребенка на Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что нет оснований считать эту информацию фейком.

В Кремле не видят повода сомневаться в правдивости данных о гибели ребенка при обстреле в Донбассе: трудно представить, чтобы это был фейк — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле не видят повода сомневаться в правдивости данных о гибели ребенка при обстреле в Донбассе: трудно представить, чтобы это был фейк", - заявил он.

Детальнее о том, что происходит сейчас на Донбассе и скатится ли эта ситуация в большую войну - "Страна" разбиралась в материале По ком звонит Байден. Чего ждать Донбассу после разговора президентов Украины и США.