В трех областях Украины вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Статистика Минздрава
В Украине прививку от коронавируса в течение минувших суток получили 1 258 человек. 4 апреля больше всего человек вакцинаций отмечено в Харьковской области (250). А вот в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
С начала прививочной кампании в Украине прививку сделали 291 824 человека. Из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 2 человека.
Прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и на 75 пунктах. По состоянию на 4 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 407 003 человека.
Количество сделанных 4 апреля прививок по регионам:
Киев - 130 прививок;
Винницкая область - 20 прививок;
Волынская область - 20 прививок;
Днепропетровская область - 40 прививок;
Донецкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Закарпатская область - 20 прививок;
Запорожская область - 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 88 прививок;
Киевская область - 0 прививок;
Кировоградская область - 20 прививок;
Луганская область - 10 прививок;
Львовская область - 110 прививок;
Николаевская область - 60 прививок;
Одесская область - 0 прививок;
Полтавская область - 60 прививок;
Ровенская область - 50 прививок;
Сумская область - 20 прививок;
Тернопольская область - 70 прививок;
Харьковская область - 250 прививок;
Херсонская область - 0 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 70 прививок;
Черновицкая область - 30 прививок;
Черниговская область - 30 прививок.
Напомним, Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.
Также мы писали о том, что Степанов призвал наладить производство украинского препарата от коронавируса.