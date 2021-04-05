В Украине прививку от коронавируса в течение минувших суток получили 1 258 человек. 4 апреля больше всего человек вакцинаций отмечено в Харьковской области (250). А вот в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

С начала прививочной кампании в Украине прививку сделали 291 824 человека. Из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 2 человека.

Прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и на 75 пунктах. По состоянию на 4 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 407 003 человека.

Количество сделанных 4 апреля прививок по регионам:

Киев - 130 прививок;

Винницкая область - 20 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская область - 20 прививок;

Запорожская область - 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 88 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 20 прививок;

Луганская область - 10 прививок;

Львовская область - 110 прививок;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 0 прививок;

Полтавская область - 60 прививок;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 20 прививок;

Тернопольская область - 70 прививок;

Харьковская область - 250 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 70 прививок;

Черновицкая область - 30 прививок;

Черниговская область - 30 прививок.

Напомним, Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.

Также мы писали о том, что Степанов призвал наладить производство украинского препарата от коронавируса.