В Китае зафиксировали рекордный за два месяца прирост новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в стране выявили 32 новых зараженных.

Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР сообщает "Интерфакс-Украина".

Из новых пациентов с Covid-19 17 прибыли из-за рубежа, а 15 заразились внутри страны (в городе Жуйли граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань). Новых смертельных случаев не зафиксировано.

О первых девяти выявленных больных в Юньнани власти Китая сообщили 31 марта. Все они были обнаружены в Жуйли, который стал эпицентром распространения инфекции на провинциальном уровне. На сегодняшний день в провинции зафиксирован 51 случай заражения Covid-19 - 48 внутренних и три ввозных.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Напомним, Китай договорился с Россией о производстве у себя 100 миллионов доз "Спутника V" в год.

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