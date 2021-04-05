В Киеве из-за транспортных запретов резко подорожало такси. Фото: "Страна"

Утром в понедельник, 5 апреля, в Киеве резко подскочила цена проезда на такси. Общественный транспорт в столице с сегодняшнего дня доступен только для владельцев спецпропусков.

В столице Украины с понедельника объявили жесткий локдаун. Причиной этого стало резкое ухудшение ситуации по коронавирусу. Вчера, например, 4 апреля, в Киеве число нові зараженных коронавирусом увеличилось на 552 человека (а всего по официальным данным в столице уже 167 210 человек заразились Covid-19).

Введение пропускного режима в Киеве оказалось не таким строгим, как это обещали власти. Если в метро стоят патрули полиции и провоеряют спецпропуска, то в маршрутках, на это водители не обращают внимания.

О проблемах с поездками по городу и о новых ценах на такси сообщает корреспондент "Страны". 

Так, такси в Киеве с левого берега на правый по состоянию на 08:00 стоит уже дороже 400 гривен. 

В Киеве подорожало такси. Скриншот

Цены в такси "Уклон" примерно по тому же маршруту сегодня утром стартуют от 397 гривен за стандарт до 537 грн за бизнес. 

Скриншот такси Уклон

Такси "Bolt" предлагает взять машину с левого берега столицы на правый за 392 гривни. 

Скриншот такси Болт

Отметим, что в общественный транспорт в Киеве будут пускать только по спецпропускам с 5 и, как минимум, до 16 апреля. Если заболеваемость не пойдет на спад - то и дольше. 

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как ходит киевский транспорт на локдауне.

Также мы писали о том, в Киеве начали продавать пропуска для проезда в транспорте спустя несколько часов после их появления.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.