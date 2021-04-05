Утром в понедельник, 5 апреля, в Киеве резко подскочила цена проезда на такси. Общественный транспорт в столице с сегодняшнего дня доступен только для владельцев спецпропусков.

В столице Украины с понедельника объявили жесткий локдаун. Причиной этого стало резкое ухудшение ситуации по коронавирусу. Вчера, например, 4 апреля, в Киеве число нові зараженных коронавирусом увеличилось на 552 человека (а всего по официальным данным в столице уже 167 210 человек заразились Covid-19).

Введение пропускного режима в Киеве оказалось не таким строгим, как это обещали власти. Если в метро стоят патрули полиции и провоеряют спецпропуска, то в маршрутках, на это водители не обращают внимания.

О проблемах с поездками по городу и о новых ценах на такси сообщает корреспондент "Страны".

Так, такси в Киеве с левого берега на правый по состоянию на 08:00 стоит уже дороже 400 гривен.

Цены в такси "Уклон" примерно по тому же маршруту сегодня утром стартуют от 397 гривен за стандарт до 537 грн за бизнес.

Такси "Bolt" предлагает взять машину с левого берега столицы на правый за 392 гривни.

Отметим, что в общественный транспорт в Киеве будут пускать только по спецпропускам с 5 и, как минимум, до 16 апреля. Если заболеваемость не пойдет на спад - то и дольше.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как ходит киевский транспорт на локдауне.

Также мы писали о том, в Киеве начали продавать пропуска для проезда в транспорте спустя несколько часов после их появления.