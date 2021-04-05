По состоянию на утро понедельника, 5 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 179 человек.

Напомним, что 4 апреля, в стране было выявлено 13 738 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 3 559 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Телеграм-канал Минздрава "Коронавирус-Инфо".

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 755 888 человек. Выздоровели за последние сутки 4 946 человек (с начала эпидемии - 1 352 139 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 431 ребенок и 152 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (660 человек), Харьковской области (1 155 ), Днепропетровской области (1 003), Киевской области (619) и Львовской области (1 121).

"Страна" ведет онлайн-репортаж, как Киев живет и работает в первый день локдауна 5 апреля.

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