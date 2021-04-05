Сегодня в Киеве общественный транспорт начинает курсировать только по специальным пропускам. Речь идет как о метро, так и внутригородском наземном сообщении. Пригородных маршрутов это пока не коснется.

Ситуация вызвана локдауном, который власти столицы ужесточили на прошлой неделе. Продлится транспортный запрет как минимум до 16 апреля. А если заболеваемость не пойдет на спад - то и дольше.

"Страна" следит за тем, как ходят маршрутки и метро с понедельника, есть ли очереди на остановках и требуют ли у пассажиров пропуска.

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09:23 Людей в вагонах и на станциях очень мало. Но метрополитен работает в штатном режиме. Интервал между поездами одна минута при заполненность менее 10%.

09:18 Корреспондент "Страны" спустился в метро на ст. "Политехнический институт" без пропуска. Смог договориться с правоохранителями, несмотря на то, что печати на пропуске нет еще.

Полицейские действительно следят за тем, чтобы была печать на пропуске.

09:12 Данные по заторам на Google-maps показывают образование пробок на всех киевских мостах. Также движение сковывают массовые ДТМ -на пр. Соборности, ул. Андрея Малышко, Набережном шоссе.

08:54 Большая пробка в сторону центра образовалась на левом берегу Киева.

08:15 Остановка скоростного трамвая "Григоровича-Борского". За 20 минут корреспондент "Страны" насчитал 3 три трамвая, которые едут с интервалом 7-8 минут.

Пропускают в трамвай не только по специальным билетам, также пропускают и тех, кто предъявляет справку с места работы.

В трамвае открывают только одну дверь, которая расположена возле вагоновожатого, так как он и следит за тем чтобы пассажиры проходили только по специальным билетам.

Но глобально все зависит от кондуктора. Есть и такие, что открывают 2-3 двери и люди заходят не предъявляя документы вообще. В салоне поезда как и на остановках нет сотрудников полиции, которые должны следить за соблюдением карантинных ограничений.

Сам поезд заполнен где-то на 40%. Люди садятся, как хотят. Никто не следит за тем чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Пассажиры все в масках.

08:05 Такси в Киеве с левого берега на правый - дороже 400 гривен.

08:01 Патрульные на станции метро рассказали "Стране", как проверяют подлинность спецпропуска.

"На обратной стороне есть печать с места работы. Также у человека есть справка с места работы о том, что выдан спецпропуск. Но было уже человек 10, которые пытались пройти без пропуска, но мы не пропускаем", — сообщил патрульный.

07:58 Предприниматель Алексей Давиденко рассказал, как его фирма, которая занимается аптечным бизнесом, выбивала пропуска на транспорт. Но так и не выбила.

"Всю среду и четверг наша служба кадров обрывала телефоны Мэрии 15-51, чтобы узнать как получить спец пропуски на проезд для ключевых сотрудников.

Но в мэрии вплоть до вечера никто ничего внятного сказать не мог:

- Інформація відсутня!

Заявление про закрытие общественного транспорта было днём в Среду.

Больше чем через сутки после него, вечером четверга на сайте КМДА вышло наконец разъяснение какие документы и куда именно необходимо подать.

Сутки им понадобились просто на три абзаца разъяснения.

Уже в 10 утра Пятницы мы подали документы как в электронном виде, так и по указанному Мэрией адресу.

- Ждите результат!

Вот сейчас на часах почти девять вечера воскресенья - завтра общественный транспорт только по пропускам.

Результата НЕТ!

Никто даже не перезвонил - ответ не дали - пропуски естественно тоже. С момента объявления о выдаче специальных пропусков прошло больше 4 суток".

07:51 На метро Позняки вообще закрыли один из входов.

07:49 В метро фактически даже и не пускают. Только заходишь у дверей - сразу несколько полицейских проверяют наличие спецпропуска, и только тогда можно пройти дальше и оплатить проезд

07:44 "Вход в метро только по пропускам". Никого реально не пускают без пропуска, у всех проверяют. Также на остановках наземного транспорта патрулирует пара полицейских, но они проверяют не так тщательно как в метро

07:43 В метро полиция и муниципальная стража проверяют у всех входящих документы и пропуска.

07:40 Как оказалось на практике, маршрутки все же продолжили работу. Журналисту "Страны" удалось проехаться в одной из них. Водитель останавливаются на каждой остановке, а о наличии спецпропуска никто не спрашивает.