Сегодня в Киеве общественный транспорт начинает курсировать только по специальным пропускам. Речь идет как о метро, так и внутригородском наземном сообщении. Пригородных маршрутов это пока не коснется.
Ситуация вызвана локдауном, который власти столицы ужесточили на прошлой неделе. Продлится транспортный запрет как минимум до 16 апреля. А если заболеваемость не пойдет на спад - то и дольше.
"Страна" следит за тем, как ходят маршрутки и метро с понедельника, есть ли очереди на остановках и требуют ли у пассажиров пропуска.
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09:23 Людей в вагонах и на станциях очень мало. Но метрополитен работает в штатном режиме. Интервал между поездами одна минута при заполненность менее 10%.
09:18 Корреспондент "Страны" спустился в метро на ст. "Политехнический институт" без пропуска. Смог договориться с правоохранителями, несмотря на то, что печати на пропуске нет еще.
Полицейские действительно следят за тем, чтобы была печать на пропуске.
09:12 Данные по заторам на Google-maps показывают образование пробок на всех киевских мостах. Также движение сковывают массовые ДТМ -на пр. Соборности, ул. Андрея Малышко, Набережном шоссе.
08:54 Большая пробка в сторону центра образовалась на левом берегу Киева.
08:15 Остановка скоростного трамвая "Григоровича-Борского". За 20 минут корреспондент "Страны" насчитал 3 три трамвая, которые едут с интервалом 7-8 минут.
Пропускают в трамвай не только по специальным билетам, также пропускают и тех, кто предъявляет справку с места работы.
В трамвае открывают только одну дверь, которая расположена возле вагоновожатого, так как он и следит за тем чтобы пассажиры проходили только по специальным билетам.
Но глобально все зависит от кондуктора. Есть и такие, что открывают 2-3 двери и люди заходят не предъявляя документы вообще. В салоне поезда как и на остановках нет сотрудников полиции, которые должны следить за соблюдением карантинных ограничений.
Сам поезд заполнен где-то на 40%. Люди садятся, как хотят. Никто не следит за тем чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Пассажиры все в масках.
08:05 Такси в Киеве с левого берега на правый - дороже 400 гривен.
08:01 Патрульные на станции метро рассказали "Стране", как проверяют подлинность спецпропуска.
"На обратной стороне есть печать с места работы. Также у человека есть справка с места работы о том, что выдан спецпропуск. Но было уже человек 10, которые пытались пройти без пропуска, но мы не пропускаем", — сообщил патрульный.
07:58 Предприниматель Алексей Давиденко рассказал, как его фирма, которая занимается аптечным бизнесом, выбивала пропуска на транспорт. Но так и не выбила.
"Всю среду и четверг наша служба кадров обрывала телефоны Мэрии 15-51, чтобы узнать как получить спец пропуски на проезд для ключевых сотрудников.
Но в мэрии вплоть до вечера никто ничего внятного сказать не мог:
- Інформація відсутня!
Заявление про закрытие общественного транспорта было днём в Среду.
Больше чем через сутки после него, вечером четверга на сайте КМДА вышло наконец разъяснение какие документы и куда именно необходимо подать.
Сутки им понадобились просто на три абзаца разъяснения.
Уже в 10 утра Пятницы мы подали документы как в электронном виде, так и по указанному Мэрией адресу.
- Ждите результат!
Вот сейчас на часах почти девять вечера воскресенья - завтра общественный транспорт только по пропускам.
Результата НЕТ!
Никто даже не перезвонил - ответ не дали - пропуски естественно тоже. С момента объявления о выдаче специальных пропусков прошло больше 4 суток".
07:51 На метро Позняки вообще закрыли один из входов.
07:49 В метро фактически даже и не пускают. Только заходишь у дверей - сразу несколько полицейских проверяют наличие спецпропуска, и только тогда можно пройти дальше и оплатить проезд
07:44 "Вход в метро только по пропускам". Никого реально не пускают без пропуска, у всех проверяют. Также на остановках наземного транспорта патрулирует пара полицейских, но они проверяют не так тщательно как в метро
07:43 В метро полиция и муниципальная стража проверяют у всех входящих документы и пропуска.
07:40 Как оказалось на практике, маршрутки все же продолжили работу. Журналисту "Страны" удалось проехаться в одной из них. Водитель останавливаются на каждой остановке, а о наличии спецпропуска никто не спрашивает.