Вчера, 4 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Хосеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, провели телефонные переговоры, поводом для которых стало очередное обострение ситуации на Донбассе.

Дмитрий Кулеба в своем Twitter заявил, что глава европейской дипломатии по итогам беседы пригласил его принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля.

"Ключевой темой нашего разговора было обострение Россией ситуации с безопасностью. "ЕС стоит за вами", - сказал Хосеп Боррелл, выразив поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и пригласил меня принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля", - написал глава МИД Украины.



Напомним, "Страна" в материале "По ком звонит Байден" выяснила, чего ждать Донбассу после разговора президентов Украины и США.