Хотя ЦИК и утвердила победителя на довыборах в Раду по округу №87 (им стал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - Ред.) его конкуренты не собираются сдаваться.

Кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Об этом Александр Шевченко написал в соцсети.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на то оснований!", - написал Шевченко.

Он также добавил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и 28,86% соответственно.

Ранее "Страна" сообщала, что после объявления о победе Вирастюка на Франковщине Тягнибок требует перевыборов, а Шевченко пойдет в суды.