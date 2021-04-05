В Украине за месяц прививок препаратом AstraZeneca/Covishield у 689 человек были побочные реакции после вакцинации от коронавируса. Подавляющее количество жалоб - несерьезные, но были и такие, что могут иметь далекоидущие последствия.

Об этом свидетельствуют данные Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Согласно данным медиков, 96% побочных реакций являются прогнозируемыми и только 4% — непредсказуемыми.

"Процент возникновения НППИ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield ( "Ковишилд") составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) - это несерьезные побочные реакции", - говорится в сообщении.

Самой распространенной жалобой, на которую жаловались вакцинированные Украины, оказались расстройства в месте введения инъекции - 65,73%. Среди распространенных проявлений:

расстройства в месте введения (65,73%);

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%);

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

иммунные расстройства и расстройства на коже (1,87%);

другие расстройства — 1,27%;

психические расстройства — 0,42%;

сердечно-сосудистые нарушения — 0,34%.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о побочных эффектах китайской вакцины CoronaVac.

Также мы писали, что почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.