Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, предположил, что за похищением ноутбука, на котором нашли материалы сексуального характера с несовершеннолетними девочками, возможно стояла "русская разведка".

Сам он не знает ни как ноутбук попал в мастерскую, ни даже его ли это ноутбук вообще.

Об этом он заявил в интервью журналистке CBS News Трэйси Смит.

Хантер Байден сказал, что ноутбук, о котором впервые сообщила New York Post прошлой осенью, "мог" быть его.

"На самом деле, я не знаю", - сказал он.

После этого Смит спросила сына президента США, мог ли ноутбук принадлежать ему.

"Конечно, конечно. Может быть, там мог быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Может быть, это была русская разведка. Может быть, его у меня украли", - добавил Хантер Байден.

Напомним, перед выборами президента США газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

Также американское издание на основании информации, находившейся на ноутбуке, сообщила, что сын демократа Джо Байдена увлекался наркотиками.

Недавно "Страна" разбиралась, что написал в своих мемуарах скандальный сын действующего президента США и как он пропил четыре миллиона долларов от "Бурисмы".