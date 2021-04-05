Супруга похищенного экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в интервью "Стране" рассказала о трехлитровых банках с долларами, которые якобы нашли зарытыми около его дома. Наполним, что НАБУ задержало судью Чауса по подозрению в получении взятки в 2016 году, после чего он выехал из Украины в Молдову, где и жил последние пять лет.

"В тот день, когда мужа задержали, к нему в кабинет вошел человек с чемоданом или с какой-то сумкой. Это был его знакомый Александр Полищук, которого он знал 15 лет. Позже оказалось, что этот Полищук был кумом Сытника (главы НАБУ). А после того, как он подставил моего мужа, он стал начальником отдела в НАБУ (Полищук и правда в 2017 году возглавил отдел по работе с общественностью в НАБУ — Ред.). Этот человек вошел в кабинет с деньгами. Муж не знал, с чем он пришел", - отметила Светлана Чаус, жена Николая Чауса.

Напомним, что по версии следствия, ваш муж требовал взятку от родственников Светланы Сасевич, подозреваемой в незаконном производстве и хранении наркотиков.



"Светлана Сасевич — мать бывшей жены Полищука. И она действительно проходила по делу про наркотики. И она тоже работала в прокуратуре Святошинского района вместе с моим мужем и Полищуком в 2001 году. То есть все они знали друг друга с 2001 года. Мой муж с Полищуком очень тесно общался. Они встречались, Полищук приезжал к нам в дом. И тут бывшая теща Полищука как раз проходит у моего супруга по делу", - объясняет Светлана Чаус.



Она убеждена, что дело о взятке судьи Чауса было сфабриковано, а сама взятка — провокация НАБУ.



"Мой муж никогда ни у кого ничего не мог требовать. Полищук пришел к нему в кабинет и выложил эти деньги. Тут сразу НАБУ с фотоаппаратами — все, взяли. Взяточник. Задержали. Поймали коррупционера. Потом началась медиа-атака на моего мужа и мою семью. Я полагаю, что этой медиа-атакой также занимались Сытник и Грановский. С целью запугать семью и удалить нас из страны", - заявила "Стране" Светлана Чаус.

Супруга экс-судьи подозревает, что изначально история с провокацией взятки была организована Грановским.

"Никакой взятки не было! Пришел кум Сытника с деньгами. И об этом знало руководство суда. И Неля Ластивка (экс-глава Днепровского райсуда Киева), и ее заместительница Оксана Бирса, которая сейчас возглавляет суд. Она была в курсе всех дел моего мужа по сегодняшний день", - отметила Светлана Чаус.



Она также рассказала о трехлитровых банках, закопанных в огороде. В этих банках ее супруг, по версии НАБУ, хранил коррупционные деньги.



"Я, честно говоря, сама не понимаю, потому что у меня огорода нет. Эти фото, где детективы САП откопали эту банку где-то на огороде… Даже если допустить, что у нас где-то там строился дом, то там был полный двор строителей. Я у них спрашивала, они его не видели. Моего мужа там не было. А банку эту нашли где-то на улице под забором. Неужели он бы там закапывал банку? Я во все это вообще не верю. И потом, этот Полищук пришел со своими деньгами от НАБУ, он их как-то отдал Чаусу, а потом их тут же забрали при задержании. Какая это взятка, если они сами их принесли? Принесли деньги, сфотографировали их и тут же забрали? Что бы мой муж мог в банку закопать? Не было ничего там закопано", - отметила Светлана Чаус.

Полный текст интервью "Страны" с женой Николая Чауса, Светланой, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, что судью Чауса, которого НАБУ обвиняло во взяточничестве, похитили в Молдове.