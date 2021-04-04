Комаровский назвал симптомы аллергии. Фото: Pixabay

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные симптомы, которые проявляются при аллергиях. 

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме. 

Так, Комаровский перечислил следующие признаки: 

Со стороны дыхательных путей:

Заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание.

Со стороны ЖКТ:

Тошнота, рвота, боли в животе, понос.

Кожные:

Зуд, покраснение, сыпь (пятна разных размеров, волдыри и т.д.), отечность.

Со стороны глаз:

Слезотечение, покраснение, зуд, жжение.

Другие:

Отек губ (языка, лица, шеи), слабость, бледность, расстройство сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как правильно измерять температуру под мышкой.

Также мы писали, что доктор Комаровский дал пять простых упражнениях, которые помогут левше адаптироваться в мире праворуких .

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