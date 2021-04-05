Люди, которые часто и много едят фрукты, лучше переносят алкогольное опьянение. При этом степень интоксикации зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей.

Так, ученые из канадского Университета Калгари выяснили, что те, кто ест много фруктов, обладают повышенной активностью "алкогольного" гена. Одними из самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и ряд представителей сумчатых. В то же время хуже переносят алкоголь насекомоядные.

Исследователи пришли к выводу, что мутации в гене ADH7 увеличивают активность расщепления алкоголя у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Подобная ситуация наблюдается и у большинства приматов, для которых этанол является источником дополнительных калорий

"Чемпионом" по расщеплению алкоголя является не человек, а тупайя - млекопитающее, похожее на мышь. Тупайя любит нектар бертамовой пальмы, в котором содержится около 3,8% процента этилового спирта. Немецкие ученые выяснили, что в сутки это животное выпивает количество алкоголя, сопоставимое с тремя литрами пива, а в его крови постоянный уровень спирта составляет - 1,4 грамма на килограмм тела.

Ген ADH7 есть у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых - например, лошадей, слонов и белых носорогов - он уже не функционирует.

Значит, эти животные не способны эффективно перерабатывать алкоголь и случайная встреча с ним может закончиться сильным опьянением и серьезным отравлением.

Ранее специалист объяснил, насколько часто нужно пить спиртное, чтобы считаться алкоголиком.

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