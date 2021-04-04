Супруга похищенного экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в интервью "Стране" рассказала подробности его похищения.

Напомним, что в субботу, 3 апреля, Светлана Чаус заявила о том, что ее муж исчез из Кишинева, где находился последние пять лет.

Светлана Чаус рассказала "Стране" подробности самого момента похищения экс-судьи.

"Муж повез ребенка на тренировку, он был с охранником. 12 часов дня, людное место, спортивный зал, дети как раз вышли с тренировки. Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое — охранника. Это похищение. Причём охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Он пришел домой через два часа. Тогда он все это и рассказал", - заявила "Стране" Светлана Чаус.

После пропажи супруга Светлана Чаус сразу вызвала полицию. По ее словам, по факту похищения Николая Чауса открыто уголовное производство, которое расследует следственный комитет по особо важным преступлениям.

Она уточнила, что никто не выходил с ней на связь после похищения Николая Чауса.

Светлана Чаус также опровергает информацию молдавских Телеграмм-каналов о том, что судья Чаус якобы нашелся в Румынии.

"Я не доверяю информации молдавских Телеграмм-каналов. Не знаю, есть и другая информация о его местонахождении. То, что он в Румынии — вряд ли. Сомнительная информация... По фото не могу сказать, он ли это. Говорят, что это Евросоюз и туда не так просто попасть", - отметила Светлана Чаус.

Супруга судьи считает, что почерк в нынешнем похищении и незаконном вывозе судьи Чауса из Украины в 2016 году - один и тот же.

"Я хочу, чтобы все поняли: то, что произошло пять лет назад и сейчас — это одна цепочка последовательных событий. Ему угрожали всю осень и всю зиму, заставляя написать повторное заявление о политическом убежище", - отметила Светлана Чаус.

По его мнению, причина похищения судья Чауса заключается в том, что он окончательно решил вернуться в Украину и давать показания правоохранительным органам.

"Чаус окончательно решил писать заявление о добровольном возвращении в Украину. Он собирался вернуться и дать показания. Вот почему его похитили. Он послал письмо в суд на имя Бирсы месяц назад, просил помочь коллег нанять адвоката. Никакой реакции. Почему нашему НАБУ и ГБР не интересно это? Со мной никто не связался ни разу. А знаете, почему? Потому что всем выгодно. Эти люди готовы на все. Все люди, которых я перечислила. Если они не вернут мне мужа живым и здоровым, если хоть одна волосинка упадет с его головы, будут отвечать за это", - заявила Светлана Чаус.

Полный текст интервью "Страны" с женой Николая Чауса, Светланой, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, что судью Чауса, которого НАБУ обвиняло во взяточничестве, похитили в Молдове.