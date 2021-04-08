В Болгарии археологи обнаружили доисторическую глиняную табличку со странными вырезанными символами, которые, как считают ученые, могут быть разновидностью доалфавитной письменности или протописьма.

Об этом пишет портал "Archeology in Bulgaria".

Табличка была обнаружена в большом поселении вблизи Панагюрище, в Южно-Центральной Болгарии, которое существовало около 7 000 лет тому назад в переходный период между поздним неолитом (новый каменный век) и ранним халколитом (энеолит, медный век).

Археологи считают, что найденная керамическая плита с резными знаками может быть определенным типом протописьма, то есть примером очень ранней формы передачи информации письменными средствами.

Эта керамическая плита стала седьмой в ряде подобного вида находок на территории Болгарии.

Похожие доисторические керамические артефакты 7 000-8 000-летней давности были найдены по обе стороны Балканских гор, то есть на севере и на юге Болгарии.

Напомним, ранее в Помпее археологи нашли полностью сохранившуюся колесницу с эротическим декором.

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