В субботу-воскресенье, 3-4 апреля, в социальных сетях появились сообщения о том, что украинские пограничники отказывают гражданам Беларуси мужского пола во въезде в страну.

Пользователь Facebook Александр Каралевич сообщил, что пограничники якобы не пустили в Украину по причине отсутствия у него "туристического ваучера". Белорус направлялся на отдых в Одессу.

"А без ваучера и отдыха быть не может, как известно. И что интересно - в этом разговоре с погранични_цами я уловил знакомую нотку гниловатой фальши, когда тебе говорят в лицо откровенную ложь, понимают, что ты понимаешь и так ехидно щурятся, мол, кто тут власть над тобой, видишь?" - написал турист.

Позже в той же социальной сети Евгений Харужи сообщил, что в Украину не пустили мужа его знакомой.

"Говорят, разворачивали в принципе всех мужчин. Раньше такое только с россиянами практиковали", - написал он.

Белорусскому изданию Onliner еще один гражданин республики по имени Александр сообщил о неудачной попытке попасть в Украину.

"Я работаю в Одессе по официальному трудовому договору. И каждые пару месяцев на неделю-две возвращаюсь в Минск. Побыл в Беларуси с 18 марта, и настало время возвращаться на работу. Купил билет, прилетели в Одессу, идем к окошку пограничного контроля - у меня забирают паспорт и просят подождать", - сказал он.

По его словам, из очереди иностранных граждан прошли лишь один-двое мужчин. Всего в самолете летело около 50 человек.

"Один был литовец, второй, возможно, имел вид на жительство", - заявил Александр, добавив, что остальных мужчин якобы пригласили "на допрос".

"Официально это был один разговор, записываемый на камеру. Неофициально - другой. В нем сотрудники погранслужбы сообщили, что есть распоряжение руководства страны не пускать без основания. В связи с чем? Я так понял, что в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной. Возможно, речь идет и об участках белорусско-украинской границы. Спросил, когда все это закончится. Сначала сказали, что не знают. Потом уточнили, что нужно подождать недели две, "может, все успокоится". Как узнать, покупая билеты, пустят тебя или нет, они подсказать тоже не смогли. Рядом со мной был еще россиянин, который живет 15 лет в Беларуси. Он прилетел с женой и двумя детьми. Их всех пустили - россиянина вернули в Минск. Мне сказали, что нужен вид на жительство. В моем случае к трудовому договору стоило прикрепить официальное приглашение от компании со встречающими представителями, тогда, возможно, вас бы пропустили. Паспорта возвращали уже в Минске белорусские пограничники. Вместе с извещением о посадке на самоизоляцию", - поделился мужчина.

Официальной причиной отказа во въезде в страну украинские пограничники указали "Не смог подтвердить цель пребывания в Украине".

В свою очередь официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии белорусской службе "Радио Свобода" опроверг информацию о том, что страна ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан Беларуси.

"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законодательства и норм, регулирующих пересечение государственной границы. Нет отдельных правил отказа во въезде в Украину белорусским гражданам призывного возраста", - сказал он.

Представитель ведомства добавил, что на данный момент действуют ограничения, связанные с пандемией коронавирусной болезни.

"Все эти ограничения четко прописаны в постановлении правительства. И, конечно же, для пересечения границы иностранцам необходимо подтвердить цель поездки в Украину. Это нормальная европейская и мировая практика, когда граждане должны подтверждать цель поездки", - заявил Демченко.

Напомним, с понедельника, 29 марта, все иностранцы, прибывающие в Украину, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия в пропускной пункт.

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