Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя недавние санкции СНБО, заявил, что такие ограничительные меры должны применяться только в отношении иностранных граждан.

Об этом спикер заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

По словам Разумкова, справедливыми являются те решения, которые соответствуют верховенству права. При этом важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными.

"Все очень просто: не знаешь, как поступать — поступай по закону. Берем закон, смотрим — и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны", — добавил Разумков.

Он добавил, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых украинское правосудие "физически не может дотянуться".

"Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны — то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", — убежден политик.

По словам Разумкова, ни один госорган не должен быть использован для внедрения в народные массы выгодной кому-то информационной повестки.

"У каждого чиновника, у каждой институции — есть задачи, выполнение которых четко прописано законом. И ни в одном из этих законов не прописана PR-составляющая. Она если и есть, то в парламенте: слишком уж большое количество политиков на один квадратный метр", — пояснил он.

Кроме того, глава парламента прокомментировал еще одно из резонансных решений СНБО - национализацию "Мотор Сичи". По его словам, перед введением подобных мер нужно также оценить возможную реакцию инвесторов, чтобы не потерять инвестиционную привлекательность страны.

"Нужно понимать объем информации, которую на заседании СНБО давала непосредственно СБУ. С одной стороны, мы, конечно, должны учитывать интересы национальной безопасности, а это стратегический объект. С другой стороны, мы также должны принимать во внимание инвестиционную привлекательность страны. Потому что такие действия по-разному воспринимаются инвесторами. Как в Украине, так и за ее пределами", — добавил он.

Напомним, в воскресенье, 4 апреля президент Зеленский подписал указ о санкциях против контрабандистов.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против Россотрудничества, "Волга-Днепр" и 77 других компаний.

Ранее "Страна" поговорила с одним из "топ-контрабандистов", попавших под санкции СНБО.