Кронпринц Иордании под домашним арестом. Фото: LiveJournal

Иорданского кронпринца Хамзу бен Хусейна посадили под домашний арест по обвинению в сговоре с оппозицией и попытке дестабилизации ситуации в стране. 

Об этом заявил заместитель премьера Иордании Айман Сафади, передает "Arab News".

По словам представителя правительства, Хамза бен Хусейн и несколько чиновников вступили в сговор с оппозиционерами, которые находятся за рубежом. Они собирались расшатать ситуацию в стране. 

При этом, по словам Сафади, жена Хамзы пыталась организовать побег и связывалась для этого с представителями иностранного государства. 

Также Сафади добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками на протяжении длительного времени следили за действиями кронпринца и других задержанных, поскольку их активность "имела целью подорвать безопасность и стабильность королевства".

Напомним, накануне силы безопасности королевства задержали заговорщиков. Всего были задержаны 15 человек, включая бывшего кронпринца из-за подозрений в подготовке государственного переворота.

Кроме того, после попытки госпереворота в Иордании у Зеленского поддержали короля Абдаллу.

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