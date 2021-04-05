Супруга похищенного экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в интервью "Стране" заявила, что к незаконному вывозу Чауса из Украины в Молдову в 2016 году причастен экс-адвокат, а ныне — замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

По словам жены Чауса, Светланы, после того, как судью задержало на получении взятки НАБУ, ему сказали позвонить адвокату Смирнову.

"Еще в суде, когда его "хлопнуло" НАБУ, его начальница Ластивка и ее заместительница Бирса подсунули ему заявление на отпуск. А потом Ластивка подсунула ему листочек, на котором был указан телефон. Это был номер адвоката Андрея Смирнова... Николаю Алексеевичу сказали позвонить ему", - сообщила "Стране" Светлана Чаус.



Она отметила, что на следущий день после того, как Чаус позвонил Смирнову, судья исчез. Жена судьи считает, что Чауса похитили, и к этому имел прямое отношение Андрей Смирнов.



"Они связались. Договор, наверное, не успели подписать, договор уже я подписывала. У меня есть договор с адвокатами — Андреем Смирновым и Кимом Веремийчуком, они работали в паре. И вот, 9 августа (2016 года) муж пришел домой, потом отвез меня с детьми к родителям за город. А 10-го утром я звоню мужу — никто не отвечает. Я приехала в Киев и увидела, что никто дома не ночевал. То есть вечером 9-го августа муж исчез. Вы понимаете, после звонка кому это произошло?.. Если ему подсунули его телефон, он позвонил и исчез. Как еще это понимать?", - отметила Светлана Чаус.

По словам Светланы, Ким Веремийчук после обысков в доме Чауса 10 августа познакомил ее со Смирновым.

"Смирнов сказал, что они — от Порошенко. Что мне нельзя обращаться никуда, в полицию тоже. Так надо. А они помогут. И начали "помогать"... Я общалась только с адвокатами. А они постоянно боялись чего-то: переглядывались, говорили шепотом, в машине разговаривали при громко включенной музыке. Они приезжали ко мне в 11-12 часов ночи. Представляете уровень конспирации?", - заявила Светлана Чаус.

Она добавила, что общалась с адвокатами Смирновым и Веремийчуком около года.

"Страна" также обратилась к Андрею Смирнову за комментарием. Он ответил на заявления супруги Чауса.

"Бред собачий. Никакого похищения Чауса из Украины в Молдову не было. Мне кажется, что господин Чаус действовал добровольно. Мы ничего не знаем о том, как его вывозили или, по его версии, похищали из страны. Мы дали очень исчерпывающие показания по этому поводу в НАБУ. И я уверен, что у НАБУ есть полная картина того, как господин Чаус покидал территорию страны. Но я думаю, что Чаус выехал из Украины по собственной воле", - сказал "Стране" Смирнов.

Важно отметить, что в то время Смирнов был адвокатом Геннадия Корбана, которого судья Чаус оправил под стражу (жена Чауса говорит, что он это сделал по давлением).

"Нас попросили стать адвокатами Чауса... Один из бывших адвокатов Геннадия Корбана, который фактически его предал... (речь идет об Оксане Томчук, которая защищала Корбана, а потом сблизилась с соратником Порошенко Грановским, который, по одной из версий, курировал дела против Корбана - Ред.). Суть в том, что мне сделали предложение взять под защиту Чауса, за которым начало охоту НАБУ. Естественно, мы не могли отказать себе в удовольствии поучаствовать в этой комбинации и вошли в игру", - отметил Смирнов.

По его словам, Чаус не звонил ему после того, как НАБУ задержало его на взятке. Смирнов говорит, что Чаус связывался с его коллегой Веремийчуком.

Смирнов также прокомментировал слова супруги Чауса о том, что Смирнов и Веремийчук были "от Порошенко".

"Я не мог быть от Порошенко. В силу тех обстоятельств, что во времена прошлой власти я защищал огромное количество людей, которые преследовались властью Петра Порошенко", - заявил он.

Смирнов также сказал, что как адвокат предлагал Чаусу через его жену после прихода к власти Зеленского вернуться в Украину и дать полные показания по всем обстоятельствам его вывоза в Молдову в 2016 году.

"Мы действительно с адвокатами инициировали встречу с ней и предложили, чтобы она проговорила со своим супругом о необходимости возвращения в страну и дачи максимально полных показаний о том, как он выехал из Украины в Молдову, кто стоял за организацией этого выезда. Соответственно, мы предлагали ему разные варианты. В том числе, сделку со следствием, потому что видео, где человек закапывает банки с долларами, опровергнуть очень сложно. Но действуя в интересах клиента, мы с моим коллегой искали удобную конструкцию. Попытались рассмотреть варианты, при которых следствие и суд смогли выйти на более мягкую меру пресечения или более мягкий приговор. Если человек согласится сотрудничать со следствием. В его ситуации это только бы пошло на пользу Чаусу. Но Чаус не соглашался", - сказал "Стране" Смирнов.

Полный текст интервью "Страны" с женой Николая Чауса, Светланой, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, что судью Чауса, которого НАБУ обвиняло во взяточничестве, похитили в Молдове.