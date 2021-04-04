Солнечные лучи способны убивать коронавирус в человеческой слюне, при этом они делают это в восемь раз быстрее, чем считалось ранее.

К таким выводам пришли ученые Калифорнийского университета, передает "Science Alert".

Однако, как сообщается, не все ультрафиолетовое излучение уничтожает коронавирус. Лучи UV длинной волны (UVA) слишком слабы, чтобы повлиять на вирус, а вот лучи UV средней волны (UVB) убивают коронавирус в человеческой слюне за 10-20 минут.

Кроме того, лучи короткой волны UVC также хорошо справляются с коронавирусом, однако этот тип ультрафиолета обычно не контактирует с поверхностью Земли, не проходя через озоновый слой.

"UVC отлично подходит для больниц. Но в других средах - например, на кухнях или в метро - UVC будет взаимодействовать с твердыми частицами и вырабатывать вредные вещества", - сказала токсиколог из Университета штата Орегон Джули Макмерри.

Как выяснили ученые, коронавирус также больше подвергается влиянию солнечных лучей, чем вирус обычного гриппа. В солнечный день на воздухе 90% частиц COVID-19 разрушаются в течение получаса, тогда как зимой коронавирус может жить в таких условиях на протяжении нескольких дней.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда стабилизируется ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине.

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