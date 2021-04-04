В России перезапустили видеоплатформу Rutube в новом формате.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Состоялся перезапуск крупнейшей российской видеоплатформы. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", – говорится в сообщении.

В новой платформе пользователи смогут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

Кроме того, в бета-версии ресурса доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.

Также скоро пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на Rutube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом.

Сейчас библиотека контента насчитывает уже более 3 млн единиц. На платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупнейших киностудий и авторов.

Сообщается, что в конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Глава холдинга Александр Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента как американская платформа YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube удалил миллионы дизлайков под видео с президентом США Джо Байденом.

Также сообщалось, что Роскомнадзор может замедлить работу Facebook, Instagram и YouTube вслед за Twitter.