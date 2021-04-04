Сотрудники Чернобыльского заповедника показали новые дома, которые они сделали для птиц в зоне отчуждения, что позволит им эффективно размножаться.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как сообщается, чтобы помочь некоторым пернатым в создании семей и эффективному их размножению, егеря из отдела воспроизводства и сохранения животного мира и научные сотрудники Чернобыльского заповедника устанавливали в разных местах заповедной территории деревянные гнездовые платформы и скворечники.

"Первые – для совиных (особенно – бородатой совы), которые пока являются редкими в зоне отчуждения, вторые – для различных видов воробьинообразных", - рассказали в заповеднике.

Специалисты начали этот важный процесс еще зимой, собственноручно смастерив десятки искусственных гнездовий, а вот сейчас вышли на финишную прямую: все потенциальные дома для пернатых заняли выбранные для них места.

"Если скворечники можно устанавливать практически в любом месте, то гнездовые платформы для совиных желательно прикреплять поближе к болотным угодьям. Так сотрудники Заповедника и сделали. Еще и немного заполнили гнездовья листьями и небольшими ветками: дальше – работа за пернатыми. Теперь приглашаем птиц на новоселье. Первый дом уже приглядели для себя синички", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыле показали, какие в лесах зоны отчуждения пробились подснежники.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как живут белохвостые орланы зоны отчуждения.