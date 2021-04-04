Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно изменять подмышечную температуру.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

"Измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуры, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов, а подмышечная температура — это фактически температура кожи в области подмышечной впадины", - рассказал Комаровский.

Однако, по его словам, уникальность именно подмышечной температуры состоит в том, что температура кожи будет близка (фактически идентична) температуре внутренних органов, если на 5 минут прижать руку к туловищу.

"Температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет. Если прижата хотя бы в течение пяти минут — всё в порядке, это уже та температура, которую можно измерять и которой можно доверять.

Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения подмышечной температуры, достаточно велико — целых 10 минут", - пишет врач.

Он добавил, что фактически необходимо 5 минут, чтобы температура в подмышечной области поднялась до "правильного" значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра.

Для того чтобы правильно измерить подмышечную температуру, следует:

Протереть (промокнуть) кожу под мышкой, чтобы она не была влажной.

Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать).

Засунуть термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства.

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал главные симптомы дефицита жидкости в организме.

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