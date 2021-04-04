В Чернобыльском заповеднике показали, как в лесах зоны отчуждения появились подснежники.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"На первый взгляд, эти цветы-хрупкие и хрупкие, будто снег под весенним солнцем. Но у них больше силы и выносливости, чем можно предположить. Даже морозы не могут убить очарования первоцветов. А обильные холодные росы только купают и придают им силы.

Напомним, что подснежники занесены в Красную книгу Украины", - говорится в посте.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото, как живут белохвостые орланы зоны отчуждения.

Также мы писали, что в окрестностях Чернобыльской АЭС обнаружили семерых "сталкеров", один из которых просто заблудился.