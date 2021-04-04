Комаровский рассказал, что говорит о дефиците жидкости в организме. Фото: Pixabay

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах дефицита жидкости в организме. 

Соответствующий пост врач разместил на своей странице в Инстаграме. 

Как рассказал Комаровский, симптомами дефицита жидкости в организме являются: 

  • жажда;
  • сухость кожи и слизистых;
  • редкое мочеиспускание; 
  • насыщенный желтый цвет мочи; 
  • незначительная эффективность жаропонижающих; 
  • плач без слез; 

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, недавно доктор Комаровский дал пять простых упражнениях, которые помогут левше адаптироваться в мире праворуких.

Также доктор Комаровский рассказал, как побороть насморк. По его словам, главное правило симптоматического лечения насморка - не дать слизи засохнуть. 

Кроме того, врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года.

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