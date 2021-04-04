Сухость кожи и плач без слез. Доктор Комаровский назвал главные симптомы дефицита жидкости в организме
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах дефицита жидкости в организме.
Соответствующий пост врач разместил на своей странице в Инстаграме.
Как рассказал Комаровский, симптомами дефицита жидкости в организме являются:
- жажда;
- сухость кожи и слизистых;
- редкое мочеиспускание;
- насыщенный желтый цвет мочи;
- незначительная эффективность жаропонижающих;
- плач без слез;
Напомним, недавно доктор Комаровский дал пять простых упражнениях, которые помогут левше адаптироваться в мире праворуких.
Также доктор Комаровский рассказал, как побороть насморк. По его словам, главное правило симптоматического лечения насморка - не дать слизи засохнуть.
Кроме того, врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года.
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