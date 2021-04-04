Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах дефицита жидкости в организме.

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Как рассказал Комаровский, симптомами дефицита жидкости в организме являются:

жажда;

сухость кожи и слизистых;

редкое мочеиспускание;

насыщенный желтый цвет мочи;

незначительная эффективность жаропонижающих;

плач без слез;

Напомним, недавно доктор Комаровский дал пять простых упражнениях, которые помогут левше адаптироваться в мире праворуких.

Также доктор Комаровский рассказал, как побороть насморк. По его словам, главное правило симптоматического лечения насморка - не дать слизи засохнуть.

Кроме того, врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года.