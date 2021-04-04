Крупнейший в мире порноресурс Pornhub, который ранее обязал новых пользователей подтверждать свой возраст, удалил 653 465 видео с несовершеннолетними, изнасилованиями и насилием над животными.

Об этом говорится в отчете сайта за прошлый год.

Администрация сайта объяснила, что материалы с элементами сексуального насилия над детьми CSAM выявляются при помощи отчетов Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей. В прошлом году центр подал жалобы касательно 13 000 потенциальных CSAM.

Для модерации контента Pornhubиспользует несколько технологий. В 2020 году сеть отсканировала все ранее загруженные видео при помощи CSAI Match YouTube (технологии для выявления содержания сексуального насилия над детьми). Также сканированию подверглись все фотографии платформы при помощи PhotoDNA от Microsoft.

В дальнейшем порносайт планирует продолжить использовать данные технологии для сканирования всех материалов, выкладываемых на платформе. Также сайт использует Content Safety API от Google - программное обеспечение от MediaWise для сканирования всех загрузок пользователей и выявления содержания, что нарушает закон, и собственную технологию распознавания изображений Safeguard, предназначенную для борьбы как с CSAM.

Еще в феврале компания объявила, что использует стороннюю технологию для проверки личности создателей контента. Сайт решил удалить все неверифицированные видео и запретить загрузки после того, как Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты на выплаты Pornhub. Visa вскоре начала принимать платежи на некоторых сайтах для взрослых, таких как MindGeek (материнская компания Pornhub), однако сам Pornhub оставался под запретом.

Ранее мы писали о том, почему крупнейшая порноплатформа мира потерпела крах в прошлом году.