В Сеуле на выставке современного искусства молодая пара по ошибке дорисовала одну из картин, стоимостью почти 500 тыс. долларов.

Об этом сообщает "ABC News".

Посетили увидели рядом с граффити кисти и краску и решили, что это интерактив, а не часть экспозиции, как было на самом деле.

Поврежденное произведение искусства — картина "Без названия" художника Джона Эндрю Перелло (JonOne) — оценивается в 440 000 долларов.

При этом сотрудники галереи заметили новые мазки на стене не сразу. Когда они проверили камеры видеонаблюдения, то обнаружили пару "художников", с которыми связалась полиция.

В данный момент агентство, которое организовывало выставку, ведет переговоры с художником и страховой компанией, чтобы определиться, как быть дальше.

Как рассказал представитель художника, он не собирается реагировать на этот инцидент.

Гендиректор соорганизатора выставки, Contents Creator of Culture, заявил, что они сделают все возможное, чтобы минимизировать вред для пары, которая непреднамеренно испортила граффити.

Напомним, ранее мы писали, что картина цифрового художника Beeple продана на аукционе за $69 миллионов.

Также сообщалось, что Украина передала Франции украденную картину художника Поля Синьяка.