Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар.

Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент встретится с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна сообщала, что в день начала жесткого локдауна в Киеве Зеленский с женой отправятся в Катар.

Также мы подробно рассказывали, о чем Зеленский будет договариваться с властями Катара. Президент должен обсудить продовольственную безопасность, экспорт и совместные инвестиции в сектор разведки добычи газа в стране.