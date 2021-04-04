В МОЗ показали украинцам видео с объяснением, как вакцины формируют иммунитет
В Центре общественного здоровья в связи с вакцинацией от коронавируса решили объяснить украинцам, как работают прививки.
Соответствующее видео опубликовано на странице ЦОЗ в Facebook.
"Вакцина содержит крохотный, ослабленный и безопасный фрагмент патогена - микроорганизма, который вызывает болезнь. Это частицу называют антигеном.
Через прививку вы не получаете болезнь, вместо этого она запускает иммунный ответ в вашем теле и учит его производить правильный тип антител, чтобы защитить вас от патогена в будущем.
Таким образом, когда тело встретиться с патогеном позже, оно уже будет знать как распознать его и побороть, пока не началась болезнь", - пояснили врачи.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.
Также мы писали, что Степанов пообещал, что Украина получит до лета почти 5 млн доз вакцины от коронавируса.