В Центре общественного здоровья в связи с вакцинацией от коронавируса решили объяснить украинцам, как работают прививки.

Соответствующее видео опубликовано на странице ЦОЗ в Facebook.

"Вакцина содержит крохотный, ослабленный и безопасный фрагмент патогена - микроорганизма, который вызывает болезнь. Это частицу называют антигеном.

Через прививку вы не получаете болезнь, вместо этого она запускает иммунный ответ в вашем теле и учит его производить правильный тип антител, чтобы защитить вас от патогена в будущем.

Таким образом, когда тело встретиться с патогеном позже, оно уже будет знать как распознать его и побороть, пока не началась болезнь", - пояснили врачи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.

Также мы писали, что Степанов пообещал, что Украина получит до лета почти 5 млн доз вакцины от коронавируса.