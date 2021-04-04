Погода в понедельник, 5 апреля, на территории Украины обещает быть свежей, в западных областях возможно потепление до +14 градусов.

Об этом в своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на остальной территории страны завтра температура воздуха в течение дня будет "топтаться" вблизи +7...+12 градусов. Свежее всего будет в прибрежных зонах Украины, ожидается +4...+9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы возможен мороз.

Также минусовая температура ожидается ближайшей ночью в большинстве регионов, кроме южного.

В понедельник на западе Украины, хоть и будет относительно теплее, однако комфортность размоется сильным юго-западным ветром.

5 апреля периодические дожди пройдут на юге, на востоке Украины и местами в центральных областях, тех, которые ближе к востоку. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью ожидается от -1 до +3 градусов тепла, завтра днем ​​около +10 градусов. Осадки маловероятны.

"Неделя принесет еще те подарочки - и синоптикам, и нормальным гражданам. Уже во вторник начнет заходить в западные области холодная воздушная масса, которая распространится на протяжении Благовещения и 8 апреля дальше Украины. А с юга пригонит циклон с осадками. И, объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера (по предварительным прогнозам), обусловят крайне неблагоприятную погоду в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер", - предупредила синоптик.

Она добавила, что на западе и севере страны, а также местами в центральных областях, на следующей неделе возможны снегопады и налипание мокрого снега. Восток, юг и значительная часть центра получат от циклона дожди, там будет значительно теплее, и сильный, до штормового, ветер.

"Киевляне, в столице пока относительно спокойно, однако есть много шансов на сложную синоптическую ситуацию с мокрым снегом и сильным ветром в течение 7-8 апреля. Поэтому, на всякий случай, подготовьте свои головы, сосуды, огороды и балконные цветы к такому изменению погоды. Прогноз с неблагоприятной погодой - предварительный, буду заботиться день и ночь о его уточнении. И не забывайте, что уже в нашей жизни все равно - апрель, любуемся почками, нежными цветами и первыми зелеными листочками. И всех, кто сегодня празднует, поздравляю со светлым праздником Пасхи!" - пишет Диденко.

Напомним, сегодня дождь ожидается в большинстве регионов страны.

А вот уже ближайшей ночью возможен и небольшой мороз.