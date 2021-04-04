Головные боли являются одними из наиболее распространенных расстройств нервной системы. В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, как избежать этого недуга.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

По словам медиков, часто головные боли не воспринимают как серьезные расстройства, поскольку они в основном имеют эпизодический характер, не приводят к смерти и не заразные. Однако, по оценкам, в течение последнего года, почти половина взрослых людей испытывали головную боль, по меньшей мере, один раз.

Какие бывают виды головной боли:

Головная боль напряжения является самым распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодических приступах такой боли сообщают до 70% людей.Ее механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи.

является самым распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодических приступах такой боли сообщают до 70% людей.Ее механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи. Кластерная головная боль — сильная боль, чаще присущ мужчинам от 20 до 50 лет, которые имеют вредные привычки, сопровождается сильным возбуждением, слезливостью глаз, отеком в носу и локализуется в одном месте головы.

— сильная боль, чаще присущ мужчинам от 20 до 50 лет, которые имеют вредные привычки, сопровождается сильным возбуждением, слезливостью глаз, отеком в носу и локализуется в одном месте головы. Мигрень-пульсирующая головная боль с одной стороны головы. По данным ВОЗ, мигрень занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15-44 лет, которые чаще всего обуславливают потерю трудоспособности. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.

"Низкие показатели обращения за медпомощью указывают на то, что многие люди, которые страдают от головной боли, не знают о существовании эффективного лечения. По оценкам, 50% людей с головными болями занимаются самолечением", - говорится в сообщении.

Что можно сделать, чтобы избежать головной боли или смягчить ее:

Избегайте триггеров головной боли. Ведите дневник, чтобы определить, что именно вызывает у вас головную боль, и избежать ее. Записывайте подробную информацию всякий раз как у вас болит голова, например, когда боль началась, чем вы в то время занимались и как долго она длилась.

Ведите дневник, чтобы определить, что именно вызывает у вас головную боль, и избежать ее. Записывайте подробную информацию всякий раз как у вас болит голова, например, когда боль началась, чем вы в то время занимались и как долго она длилась. Высыпайтесь и соблюдайте режим сна. В среднем взрослому человеку требуется от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, такие как храп.

В среднем взрослому человеку требуется от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, такие как храп. Не пропускайте приемы пищи. Боль от голода вызывает низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время каждый день. Похудейте, если у вас избыточный вес.

Боль от голода вызывает низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время каждый день. Похудейте, если у вас избыточный вес. Пейте ежедневно достаточно воды. Даже легкое обезвоживание может вызвать проблемы. Поставьте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы избавиться от головной боли. Ограничьте употребление алкогольных напитков и с содержанием кофеина, поскольку они могут обезвоживать.

Даже легкое обезвоживание может вызвать проблемы. Поставьте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы избавиться от головной боли. Ограничьте употребление алкогольных напитков и с содержанием кофеина, поскольку они могут обезвоживать. Регулярная физическая активность. Регулярная умеренная физическая активность может улучшить ваше общее состояние, снизить стресс и избавить от головной боли. Выберите занятия, которые вам нравятся, например, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Чтобы избежать травм, начинайте постепенно.

Регулярная умеренная физическая активность может улучшить ваше общее состояние, снизить стресс и избавить от головной боли. Выберите занятия, которые вам нравятся, например, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Чтобы избежать травм, начинайте постепенно. Меньше стресса. Стресс-частый триггер хронической головной боли. Будьте организованы. Упростите свой график. Планируйте заранее. Оставайтесь позитивными. Попробуйте методы снятия стресса, такие как йога или медитация.

Стресс-частый триггер хронической головной боли. Будьте организованы. Упростите свой график. Планируйте заранее. Оставайтесь позитивными. Попробуйте методы снятия стресса, такие как йога или медитация. Уменьшите количество кофеина. Хотя некоторые лекарства от головной боли содержат кофеин, потому что он может быть полезным для ее уменьшения, однако он также может боль усилить. Постарайтесь минимизировать количество кофеина или исключить его из своего рациона.

Хотя некоторые лекарства от головной боли содержат кофеин, потому что он может быть полезным для ее уменьшения, однако он также может боль усилить. Постарайтесь минимизировать количество кофеина или исключить его из своего рациона. Бросьте курить. Никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение — все это триггеры мигрени и кластерной головной боли. Каждый час, день, месяц и год без сигарет — шаг к улучшению здоровья.

Никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение — все это триггеры мигрени и кластерной головной боли. Каждый час, день, месяц и год без сигарет — шаг к улучшению здоровья. Откажитесь от алкоголя. Ведь он может стать причиной вашей головной боли в прямом и переносном смысле. Безопасной дозы алкоголя не существует!

"Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение недуга. В любом случае, если боль появилась внезапно, очень сильная и/или длительная, а также сопровождается другими опасными симптомами, обращайтесь к специалисту", - добавили в ЦОЗ.

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