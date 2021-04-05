"Слуги" все-таки вырвали победу на скандальном 87-м округе в Надворной Ивано-Франковской области.

Победителем баттла, через неделю после подсчета голосов, объявили силача Василия Вирастюка, который на 749 голосов обошел представителя партии "За будущее", совладельца "Буковеля" Александр Шевченко. Согласно параллельному подсчёту голосов в ночь после выборов с разницей около 190 голосов побеждал Шевченко.

Однако "Слуги" добились пересчёта голосов на 6 участках, где победил Шевченко и там якобы обнаружилось меньше голосов за него, чем было изначально указано в протоколах. Избирком на пяти из этих участков аннулировал итоги голосования и, таким образом, Вирастюк вырвался вперёд. Сам Шевченко уже заявил, что отданные за него бюллетени просто накануне пересчета украли власти и СБУ.

И теперь через суд пытается отменить пересчет голосов (и уже два решения суда в его пользу приняты).

Как Вирастюку "организовали" победу на округе и что о ситуации думают сами избиратели выясняла "Страна".

Бюллетени исчезли, подписи подделывали

Таких скандальных выборов в Украине, с наглыми подтасовками, подкупом и пропажей бюллетеней, в стране не помнят давно. И есть опасения, что это была лишь репетиция, и подобный сценарий будет затем отработан властями и на общеукраинских выборах.

"Я помню разные выборы в Украине, но такого трэша, как на 87-м округе, не видел, наверное, уже лет 15. Приезжает десант депутатов "Слуг Народа", приезжает спецназ СБУ и всех выгоняет из избиркома. Затем пересчитывают голоса и странным образом голосов уже больше у кандидата от "Слуги народа". Такими темпами сотни членов УИК, включая "слуг народа", должны получить от 2 до 5 лет с фальсификацию выборов. Я не уверен, что Вирастюк хочет на такое подписаться, иначе вообще в Надворную может не приезжать. Я не знаю кто больше виноват: тот, кто покупает голоса избирателей или тот, кто ворует бюллетени. Весь это трэш нужно прекращать и назначать перевыборы. Потому что с таким развитием событий выборы в стране вообще можно отменять", - говорит "Стране" западноукраинский политолог Роман Куницкий.

На страницах Вирастюка и "слуг" многие поздравляют их в кавычках, указывая, что это нечестная победа, а бюллетени Шевченко исчезли на шести участках.

В экспертном сообществе говорят о небывалых махинациях, когда исчезали бюллетени, и если раньше оппоненты называли "слуг" клоунами, то теперь - фокусниками. "Испарялись" бюллетени, подделывались подписи, мешки с бюллетенями за ночь в опломбированном помещении изменили положение - вот лишь часть того, в чем обвиняют "слуг".

Версию, что бюллетени не украли, а члены УИК могли напутать, отметают очевидцы. Схема "фокуса" выглядела так.

"Пересчет длился полтора часа в среднем по каждому участку. Считали все бюллетени, все. И неиспользованные. Считали корешки - это то, что остается от бюллетеня, когда его выдают избирателю. Далее считали каждого отдельного кандидата. Все сходилось, кроме бюллетеней Шевченко на шести округах. То есть считали на УИК внимательно. Далее суммировали все использованные бюллетени и сравнивали с количеством корешков. Минусовали корешки и имеющиеся бюллетени с голосами и получалось, что пропало такое-то количество бюллетеней и именно такого количества не хватало в пакете бюллетеней Шевченко. В трех, как минимум участках, члены УИК увидели изменение в упаковке пакета с бюллетенями Шевченко. На одном участке члены УИК увидели, что когда срывали скотч, когда похищали, то сорвали кусок протокола с их подписями, и когда новый скотч лепили, подписывался кто-то прямо на скотч. Они заявляют, что это не их подписи", - пишет на своей странице в Facebook журналистка Марьяна Пьецух, которая освещала выборы на 87-м округе.

Члены УИК шокированы, ведь их могут сделать крайними.

"Потому что они должны были ждать вместе с мешком прям на ОИК несколько дней и ночей, пока примут все участки, а потом возьмутся за пересчет их участков. И типа, кто вам виноват, что вы добровольно отдали мешок на хранение в ОИК. Которое незаконно сделало перерыв в ночь на 1 апреля, под предлогом, что здесь Тищенко сделал шухер и мы не можем дальше так работать. Всем до завтра, езжайте домой. А, вам топливо не оплатят в вашу деревню за 50 км? Идите спать в актовый зал. Которая на первом этаже. ОИК на втором. Охрана спецназа прибыла через несколько часов спустя, как ОИК пошла на перерыв. Мешки с бюллетенями были закрыты за опломбированной решеткой. Пломба - это кусок бумаги, который, если иметь предварительные договоренности, можно аккуратно снять и приклеить обратно. Я не вписываюсь за Шевченко, и он не лучший кандидат, с братом выигрывали выборы раньше халявными экскурсиями для избирателей в Буковель. При чем тут он? Подставляют невиновных членов УИК и топчут достоинство тех, кто еще "не свалил с страны", - пишет Пьецух.

Пломбу, которой запечатали двери в помещении с бюллетенями, можно было снять и приклеить обратно. Фото: Марьяна Пьецух

Есть несколько версий, почему слуги дрались за 87-й округ как за последнюю баррикаду.

"По одной, тестируют эту систему для следующих выборов (результаты по избиркомам, где проиграли, признавать недействительными). По другой - США додавили Зеленского, чтобы избавился от Коломойского и еще один сильный депутат от Бени в Раде не нужен", - полагает Куницкий.

"Речь идет не о 1-2 бюллетенях. Протоколы, свидетели, видео подтверждают, что в протоколах параллельного подсчета - правильные цифры, а затем, в течение недели этого устроенного слугами беспредела, были разорваны пачки, из которых тупо украдены бюллетени. По сути, можно вообще не проводить выборы в Украине, власть просто украдет столько бюллетеней, сколько надо для "победы" ее кандидата", - пишет в Faсebook местный политолог Тарас Шамайда.

"Это был беспредел со всех сторон"

Среди жителей самого округа мнения разделились - одни поддерживают Вирастюка, другие ругают и его, и Шевченко.

"Если примет такую ​​победу, похоронит себя и как личность, и как политика. Не всегда цель оправдывает методы. Я не рад такой победе еще одного "друга 95-го квартала". Уже пора сажать за фальсификации на выборах", - полагает Олег Михайлик.

"Думаю, там "два сапога пара". Шевченко - это еще тот комбинатор, там подкуп был на все 100", - считает Вадим Оксюта.

"Хорошо. Будет у нас спорт на высоте", - доволен победой Вирастюка местный житель Михаил Андрусяк.

"Вирастюк со школы вместе с братом занимался спортом, помогали родной четвертой школе. Я его уважаю, как настоящего мужика, потому что он наш, мы выросли вместе, он никогда не менялся, и я знаю, что там нет ни миллиметра гнили", - защищает силача Любомир Бойчук.

"Это был беспредел. Со всех сторон. Эти выборы надо признать недействительными и провести тщательное показательное расследование. Если ЦИК (или суд) признает эти "результаты на табло", то это станет сигналом для всех в Украине, что воевать с беспределом можно только беспределом. При этом особая ответственность лежит на власти. Ибо именно власть должна действовать по закону. Это знает каждый правоохранитель. Бороться с преступностью путём беспредела - это самому становиться преступником. Что и произошло на 87 округе. Воюя с беспредельщиком Шевченко, "зелёная" власть показала свою преступную сущность. И если это ей сойдёт с рук, как сошли незаконный роспуск Верховной Рады, отмена указов о назначении судей Конституционного Суда Украины, внесудебные наказания отдельных личностей, то нас ждёт очень печальное будущее", - делится мнением Андрей Рева.

"Идут во власть клоуны, которые не шарят в политике. Кличко и Зе нам мало, теперь еще Вирастюк", - пишет в Facebook Андрей Козенко.

"Шевченко честно купил голоса, слуги честно украли купленное ночью из пакетов, полиция честно сказала, что это мыши. Все нормально", - иронизирует Ирина Черкасова.

"Побеждать нужно честно, а это позор. Как можно верить человеку, который лукавит?" - считает Тарас Бибик.

"Интересно, доволен ли сам Вирастюк такой победой. "Слуги" показали себя во всей красе на 87 округе, особенно Тищенко. Теперь подумайте, как будут проводиться ближайшие общеукраинские выборы", - размышляет Ольга Ганущак.

Часть поддерживает совладельца "Буковеля".

"Шевченко - местный, знает проблемы своего края, помогает тяжелораненым воинам и семьям погибших. Вирастюк не заслужил победу", - полагает Иван Грында.