Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом".

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.

СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении:

ООО "СНАБКОМ" (РФ)

Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ)

ООО "Волга-Днепр" (РФ)

ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ)

ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь)

ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь)

АО "Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА" (РФ)

АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ)

ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь)

АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ)

Акционерное общество "322 авиационный ремонтный завод"

ООО "Грумбо" (Львов)

ООО "Магнез" (Львов)

ООО "Фьючерайз" (Львов)

ООО "Нимсон сейл" (Киев)

ООО "Южная табачная компания" (Одесса)

ООО "Равтранс Логистик" (Львовская область)

ООО "Сервисцентробуд" (Львов)

ООО "Общее Украинско-Польское предприятие "Равтранс" (Львовская область)

ООО "Экогарант" (Львов)

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Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве (учреждение Россотрудничества) на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

После этого скандала СНБО Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве, в случае если поступит соответствующий запрос.