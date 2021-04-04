Санкции коснулись Россотрудничества, на мероприятии которого писателя Тараса Шевченко недавно назвали "русско-украинским". Фото: Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом"

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.

СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении:

  • ООО "СНАБКОМ" (РФ)
  • Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ)
  • ООО "Волга-Днепр" (РФ)
  • ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ)
  • ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь)
  • ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь)
  • АО "Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА" (РФ)
  • АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ)
  • ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь)
  • АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ)
  • Акционерное общество "322 авиационный ремонтный завод"
  • ООО "Грумбо" (Львов)
  • ООО "Магнез" (Львов)
  • ООО "Фьючерайз" (Львов)
  • ООО "Нимсон сейл" (Киев)
  • ООО "Южная табачная компания" (Одесса)
  • ООО "Равтранс Логистик" (Львовская область)
  • ООО "Сервисцентробуд" (Львов)
  • ООО "Общее Украинско-Польское предприятие "Равтранс" (Львовская область)
  • ООО "Экогарант" (Львов)

Новость дополняется

Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве (учреждение Россотрудничества) на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

После этого скандала СНБО Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве, в случае если поступит соответствующий запрос.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться