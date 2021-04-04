Зеленский ввел санкции против Россотрудничества, "Волга-Днепр" и ряда других компаний. Полный список
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом".
Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.
СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении:
- ООО "СНАБКОМ" (РФ)
- Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ)
- ООО "Волга-Днепр" (РФ)
- ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ)
- ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь)
- ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь)
- АО "Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА" (РФ)
- АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ)
- ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь)
- АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ)
- Акционерное общество "322 авиационный ремонтный завод"
- ООО "Грумбо" (Львов)
- ООО "Магнез" (Львов)
- ООО "Фьючерайз" (Львов)
- ООО "Нимсон сейл" (Киев)
- ООО "Южная табачная компания" (Одесса)
- ООО "Равтранс Логистик" (Львовская область)
- ООО "Сервисцентробуд" (Львов)
- ООО "Общее Украинско-Польское предприятие "Равтранс" (Львовская область)
- ООО "Экогарант" (Львов)
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Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве (учреждение Россотрудничества) на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.
После этого скандала СНБО Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве, в случае если поступит соответствующий запрос.