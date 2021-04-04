Зеленский подписал указ, который вводит санкции против контрабандистов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Соответствующий указ №140 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" был обнародован на сайте президента в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба президента, этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по словам президента, "это первая десятка, но точно не последняя".

Глава государства также добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.

Также, согласно решению СНБО, санкции были применены к 79 компаний.

"Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Санкции СНБО. Скриншот ОП

Напомним, ранее "Страна" подробно писала, кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО.

Также "Страна" поговорила с одним из "топ-контрабандистов", попавших под санкции СНБО.

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