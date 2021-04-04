В воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против Covid-19, по которому большинство взрослого населения должно получить прививки до конца года.

Документ №139 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021" был обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабмин в течение семи дней должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

"В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу ", - сообщают в Офисе президента.

Кроме того, правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против коронавируса, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

"Министерство здравоохранения должно принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации", - говорится в сообщении.

Также в ОП заявили, что решение предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Указ о введение в силу решения СНБО вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов призвал наладить производство украинского препарата от коронавируса.